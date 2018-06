Mini-Pop-up-Space mit Showroom und Events im Wiener Museumsquartier

Snowboard-Fans haben die Chance, ihr Idol Anna Gasser persönlich kennenzulernen. Yoga-Begeisterte starten an ausgewählten Tagen mit Yoga-Profis in den Tag und für Kaffeeliebhaber gibt es Barista-Workshops vom Grazer Edelkaffeeröster J.Hornig. Wer die Fotografie zum Hobby hat, kann sich bei Hobby-Fotograf und Freestyle Skifahrer Luca Tribondeau Tipps für das perfekte Bild holen.

Natürlich stehen auch die aktuellen Modelle der Marke zum Einsteigen und Probefahren bereit. Neben dem neuen Mini 3-Türer (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,0 – 3,8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 138 – 99 g/km), Mini 5-Türer (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,2 – 3,8 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 141–101 g/km) und dem Mini Cabrio (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 6,3 – 4,2 l/100km; CO2-Emissionen kombiniert: 144 – 111 g/km) können Interessenten dabei auchden innovativen Plug-In Hybrid der Marke, den Mini Cooper S E Countryman All4 (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,0 – 2,1 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 159–49 g/km), kennenlernen. Er ist der erste Mini, bei dem ein Plug-in-Hybrid-Antrieb die Möglichkeit zu rein elektrischer und damit lokal emissionsfreier Mobilität eröffnet. Oldtimer Fans dürfen darüber hinaus auch noch einen historischen Mini bewundern.

Mini digital erleben. Mini kann man im Museumsquartier Wien auch in der digitalen Welt kennenlernen. Gerade dort ist die progressive Marke heute zuhause. Dafür dient im Pop-up-Space ein sogenannter digitaler Cube, ein digitaler Ausstellungscontainer. Passend zum künstlerisch geprägten Museumsquartier können sich Interessenten hier zum Beispiel informieren, wie man mit Mini Yours Customised individuell designte Anbauteile für den persönlichen Mini gestaltet. In einem Augmented Reality-Portal lassen sich außerdem in einer virtuellen Stadt neue Ecken entdecken. Und die innovativen Services von Mini Connected zeigen, dass ein Mini mühelos den Alltag mit dem Besonderen verbindet.

Mini Programmpunkte im Museumsquartier im Überblick:

Mittwoch, 27.6.

9:30 Uhr: Bodyweight-Training und Yoga mit Amina Steiner

11 Uhr: Yoga-Einheit mit Viktoria Ecker/DR.Yoga

13 Uhr: Barista Workshop mit „The Art of Raw“

15 Uhr: Kaffeekränzchen mit Pâtissier Jürgen Vsetecka

Donnerstag, 28.6.

09 Uhr: Morgen Yoga mit Jasmin Spanitz

11 Uhr: Fotoworkshop mit Freestyle Skifahrer Luca Tribondeau

Freitag, 29.6.

10 Uhr: Treffen mit Bloggerin Julia Reiterics rund um das perfekte Foto für Instagram

12 Uhr: Meet & Greet mit Life & Style Bloggerin Nina Wro

14 Uhr: Yoga-Einheit mit Viktoria Ecker/DR.Yoga

18 Uhr: Gemütliches Bodyflow-Workout mit den Sport-Bloggerinnen „Berghasen“

Samstag, 30.6.

09 Uhr: High-Intensity-Workout mit den Sport-Bloggerinnen „Berghasen“

10 Uhr: Talkrunde mit Designerin Mirabell Plummer und Gästen

Sonntag, 1.7.