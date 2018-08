Meg Stuart beim Wiener ImPulsTanz: Dancing in the Rain auf Karton

Regen, Karton und Tanz - die drei Hauptbestandteile der Meg-Stuart-Choreografie bei Wiener ImPulsTanz sind gleichzeitig schrecklich wie auch faszinierend.

Vor zehn Jahren schuf die US-Choreografin Meg Stuart “Blessed”, ein Solo für Francisco Camacho als minimalistische Dystopie, so schlicht wie stark. Seit gestern ist sie als “Classic” bei ImPulsTanz in der Halle G zurück: Es ist der Tanz des Regens auf dem Karton, der Tanz des Kartons im unerbittlichen Erweichen, der Tanz eines Jedermann mit dem Verlust. Nicht mit dem Tod, wie ihn der Jedermann derzeit in Salzburg vollführt, aber mit dem Aufgeben, dem Loslassenmüssen dessen, was ihm lieb und teuer und sinnstiftend ist.