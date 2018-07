Mann nach Rauswurf aus Wiener Gürtellokal weiter in Lebensgefahr

Der Mann befindet sich nach dem Sturz vor dem Wiener Lokal weiterhin in Lebensgefahr. - © APA (Sujet)

Jener 35-Jähriger, der in der Nacht auf Sonntag aus einem Lokal am Währinger Gürtel geworfen und nach einem Sturz am Kopf verletzt und bewusstlos aufgefunden wurde, befindet sich nach wie vor in Lebensgefahr. Die diensthabenden fünf Security-Mitarbeiter seien bereits ausgeforscht worden und sollen im Laufe der Woche einvernommen werden, so die Wiener Polizeisprecherin Irina Steirer am Dienstag.