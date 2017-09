Lunacek startet mit Grünen in den Wahlkampf: “Wir schaffen das gemeinsam”

Ulrike Lunacek startete am Montag in den Intensivwahlkampf mit den Grünen. - © APA

Am Montagabend startete Grünen-Spitzenkandidatin in die heiße Phase des Nationalratswahlkampfs. Für den 15. Oktober stellte sie eine “tolle Überraschung” in Aussicht: “Wir schaffen das gemeinsam.”