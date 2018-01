Ludwig vs. Schieder: So verlief das erste Hearing zur Nachfolge von Michael Häupl

Zahlreiche Delegierte haben sich das erste Hearing zur Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) am Dienstagabend im Theater in der Leopoldstadt angehört. Es geht um die Hauptrolle in der Wiener SPÖ und letztendlich auch um die in der Stadt.

Ludwig vs. Schieder: Erstes Kandidaten-Hearing verlief freundschaftlich

Welcher der beiden Kandidaten sich dafür besser eignet, spaltet die Meinungen in der Partei. Zwei Stunden hat das erste Kandidatenhearing im Odeon-Theater gedauert. Danach gaben sich die Bewerber, SPÖ-Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und der geschäftsführende SPÖ-Parlamentsklubchef Andreas Schieder, geradezu amikal.

(Red)