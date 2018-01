Schieder vs Ludwig: Rote Herzen-Ball in Wien-Simmering als Wahlkampfbühne

Michael Ludwig hatte beim Simmeringer Rote Herzen-Ball die Nase im Rennen um den Bürgermeistersessel vorne. Die Genossen und Genossinnen standen dort hinter ihm, aber auch Gegenkandidat Andreas Schieder flogen einige Herzen am Herzen-Ball zu.

Michael Ludwig zu Gast am Rote Herzen-Ball in Wien-Simmering

“Ich gehe durch die Bezirke und Organistionen, so wie heute hier in Simmering ud merke an der Stimmung wie die Lage ist und ich bin überzeugt, dass die Deligierten entsprechend der Stimmung der Bevölkerung entscheiden werden und deshalb bin ich sehr zuversichtlich”, meine Michael Ludwig am Rote Herzen-Ball in Wien-Simmering.