Lokführer stürzte bei Durchsuchung eines Zuges in Wien: Schwere Kopfverletzungen

Der Lokführer hatte gegen 21.00 Uhr auf Höhe der Linzer Straße in Penzing in einem Tunnel gestoppt, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst. Ein Zugbegleiter alarmierte die beiden Polizisten, die in den Waggons Kontrollen durchführten. Zu dritt gingen die Männer dann der ungewöhnlichen Beobachtung nach.

Lokführer stürzte in Wien von Zug: Schwer verletzt