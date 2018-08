LKW-Fahrer demoliert in Wien entgegen Einbahn 12 Autos: Fahrerflucht

In der Nacht auf Montag kam es in Wien-Penzing zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt zwölf Fahrzeuge, vier Poller und zwei Verkehrszeichen beschädigt wurden. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Er versuchte den LKW-Fahrer - der entgegen der Einbahn unterwegs war - zum Anhalten zu bewegen, jedoch ohne Erfolg.

Gegen 2.40 Uhr kam es im Bereich der Felbigergasse und der Waidhausenstraße zu dem Unfall. Der LKW-Fahrer war in der Waidhausenstraße entgegen der Einbahn Richtung Hütteldorfer Straße unterwegs. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Er lief nebem dem LKW her und versuchte den Fahrer durch Klopfen an der Fahrertüre anzuhalten. Dieser blieb jedoch nicht stehen und fuhr weiter.