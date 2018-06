LIVE von der Pressekonferenz: Wie geht es weiter mit der Liste Pilz?

Maria Stern und Peter Pilz - Wird er ihr Mandat im Nationalrat übernehmen? - © APA/GEORG HOCHMUTH

Peter Pilz kündigte für Donnerstag, 9 Uhr, eine Pressekonferenz in Wien an. Dabei soll es um personelle Veränderungen in seiner Partei gehen. VIENNA.at berichtet via Live-Stream. Erst gestern musste der Parteigründer jedoch einen Prozesstermin in St. Pölten absagen.