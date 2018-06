LIVE vom Life Ball 2018 in Wien: Die Show, die Gäste und die besten Outfits

Wien zelebriert heute Abend die Silberhochzeit des Life Balls, denn der Charity-Event feiert am Samstag, den 2. Juni 2018, sein 25-jähriges Jubiläum.

Gery Keszler setzt sich seit 25 Jahren für den Kampf gegen Aids ein

Seit 25 Jahren setzt sich Gery Keszler und sein Team unermüdlich für den Kampf gegen die Immunschwächekrankheit HIV/Aids ein. Als einmaliges Event 1993 geplant, war der Erfolg so groß, dass nun am 2. Juni Silberhochzeit zelebriert wird. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn beim Jubiläums-Life Ball wird unter dem Thema “Sound of Music” pompös Hochzeit gefeiert.

Life Ball 2018 feiert 25-jähriges Jubiläum

Die Gäste sind gelandet, die Bühne aufgebaut – dem Jubiläums-Life Ball steht nichts mehr im Weg, der am Samstag zum 25. Mal im Wiener Rathaus über die Bühne geht. Zum Thema “Sound of Music” geben sich Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp wie in der filmischen Vorlage am Life Ball 2018 das Ja-Wort. Dem Anlass entsprechend präsentieren bei der Eröffnungsshow des Life Balls 2018 25 Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood bei der Modeschau ihre Kreationen fürs Heiraten. Prominente Ballbesucher wie Oscar-Preisträger Adrien Brody, Model Paris Jackson sowie TV-Persönlichkeit Caitlyn Jenner werden erwartet. Der Reinerlös des Event kommt der nationalen und internationalen Aidshilfe zugute.

LIVE: Der Life Ball 2018 am Wiener Rathausplatz

VIENNA.at berichtet heute ab 19.00 Uhr live von der Eröffnungsshow des Wiener Life Balls 2018 und zeigt Ihnen die besten Bilder vom Roten Teppich, die kreativsten Outfits der Gäste und die Stargäste, wenn zum 25. Mal vor dem Wiener Rathaus der wohl schrillste Ball des Jahres gefeiert wird.