Life Ball: Charlize Theron wurde von Gery Keszler mit “Crystal of Hope” geehrt

“Wow, es ist tatsächlich die erste Auszeichnung für meine Arbeit. Ich bin sehr geehrt und demütig”, sagte Charlize Theron. Geehrt wurde sie für ihre Aids/HIV-Jugendinitiative Charlize Theron Africa Outreach Project in Südafrika, das sich der Prävention von HIV verschrieben hat. “Aids ist zu hundert Prozent vermeidbar”, unterstrich die Schauspielerin gegenüber der APA. Den Preis wird sie an die Mitarbeiter an Ort und Stelle weitergeben. “In einem Monat bin ich wieder in Südafrika, ich werde Bilder schicken”, versprach sie.

Gery Keszler überreichte Crystal of Hope an Charlize Theron