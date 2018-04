Bei freiem Eintritt verwandelt sich die Kaiserwiese am 1. Mai wieder in den musikalischen Mittelpunkt, an dem sich Tanzwütige treffen können. Wer sich lieber im Prater bei den Fahrgeschäften austoben will, kann sich auf ermäßigte Preise freuen. Abends lockt ein großes Feuerwerk, bevor das Maifest zu Ende geht.

Line-Up:

Boris Bukovski & Band

Folkshilfe

Coffeeshock Company

Kiss Forever

Weanviertler

Jay Bow