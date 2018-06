Life+ Solidarity Gala im Vorfeld der Life Balls im Wiener Rathaus

Sonst nur den exklusiven 300 Gästen vorbehalten, hat die APA im Vorfeld einen Einblick in den Festsaal im Rathaus bekommen, wo die Auktion stattfinden wird. Mit Hirschengeschirr und weißen Zwergglockenblume wird eine “ländliche Hochzeit” gefeiert.

Saal erstrahlt im Motto des Life Balls in Weiß

Ganz in Anlehnung an die Hochzeitsszene des Life Ball-Mottos “Sound of Music” erstrahlt der Saal in Weiß, umhüllt von einem Birkenwäldchen der Gärtnerei Starkl. Für das Raumkonzept ist Andreas Lackner verantwortlich, der auch andere Säle im Rathaus umgestaltet hat. Im Stadtsenatssaal findet man das Land Salzburg wieder, das mit einem Augenzwinkern sehr übertrieben dargestellt wird. Von karierten Stoffmustern bis hin zu traditionellen Klischees wird Österreichisches in neuem Licht gezeigt.