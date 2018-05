Event-Reigen rund um den Wiener Life Ball startet: Charlize Theron erhält Preis

Bereits am Donnerstag kommt Charlize Theron nach Wien, um in Schönbrunn einen Preis für ihr Hilfsprojekt entgegen zu nehmen.

Charlize Theron erhält Swarovski Crystal of Hope

Am 31. Mai wird der diesjährige Swarovski Crystal of Hope an das Charlize Theron Africa Outreach Project verliehen, Charlize Theron wird die Auszeichnung persönlich in Empfang nehmen. Für die Verleihung reist die Oscar und Golden Globe Preisträgerin bereits einen Tag früher an, als ursprünglich geplant. Auch wenn sie beim Life Ball selbst nicht dabei sein kann, nimmt sie mit ihrer früheren Anreise an so vielen Veranstaltungen zum Jubiläum des Life Ball teil, wie es ihr Terminkalender zulässt.

Charlize Theron ist wiederholt als Repräsentantin des Charlize Theron Africa Outreach Project zu Gast in Wien. „Mit ihren Jugendinitiativen in ihrer Heimat Südafrika leistet sie außerordentliche Arbeit, von deren nachhaltiger Wirkung ich mich bereits selbst überzeugen konnte. Daher ist es eine große Freude, Charlize Theron zu unserem Jubiläum in Wien begrüßen zu dürfen“, sagt Gery Keszler, Obmann von LIFE+ und Life Ball-Organisator.

Life+ Celebration Concert im Wiener Burgtheater

Am Vorabend des Festes werden bereits zum siebenten Mal Stars aus der Kulturszene im Wiener Burgtheater beim “Life+ Celebration Concert” auftreten. Mit dabei sind heuer etwa der Tenor Jonas Kaufmann und der Bass Rene Pape. Im Mittelpunkt des Abends wird das Thema “Heimat” stehen.

Hochzeit als Höhepunkt der Eröffnung des Wiener Life Balls 2018

Am Samstag steht bei der Eröffnung die Geschichte der Familie Trapp, die in Salzburg lebte, jedoch im zweiten Weltkrieg vor den Nazis in die USA flüchtete, im Mittelpunkt. Conchita Wurst als Fräulein Maria und Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp werden am Höhepunkt der Show wie in der filmischen Vorlage heiraten. Dem Anlass entsprechend präsentieren dann 25 Modehäuser von Jean Paul Gaultier über Alberta Ferretti, Missoni, Roberto Cavalli bis hin zu Vivienne Westwood bei der Modeschau ihre Kreationen fürs Heiraten. Die Einnahmen des Balls kommen der nationalen und internationalen Aidshilfe zugute.

(APA/Red)