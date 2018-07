Lichterfest an der Alten Donau am 21. Juli 2018

Geschmückte Boote, bunte Lampions, venezianische Gondeln, die durch und durch romantische Stimmung am Wasser und ein Riesenfeuerwerk: Das sind die Zutaten, die das Lichterfest an der Alten Donau seit vielen Jahren zu einem Publikumsmagneten machen. In diesem Jahr findet das Spektakel am 21. Juli statt.

Das Lichterfest an der Alten Donau am 21. Juli wird auch in diesem Jahr dank atemberaubendem Feuerwerk, bunten Lampions und geschmückten Booten ein Romantik-Highlight. Das Event findet von 19.00 bis 22.00 Uhr statt.

Vor dem Riesenfeuerwerk (um ca. 21.45 Uhr) sorgt ein Radio Wien DJ mit den besten Hits und Oldies für Stimmung und Unterhaltung. Das bunte Lichtermeer am Wasser wird somit passend musikalisch untermalt.

Lichterfest an der Alten Donau Um den Abend am Wasser richtig genießen zu können, sollte man sich schon vorab ein Boot sichern. >> Hier finden Sie alle Infos zum Bootsverleih an der Alten Donau

Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung einmalig auf Samstag, den 28. Juli 2018 verschoben.