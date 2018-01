Letzte Bands fürs Nova Rock 2018 bestätigt

Bad Religion werden ebenso für Stimmung sorgen wie die derzeitigen Rock-Durchstarter Starcrawler. Für musikalische Farbtupfer wird Reggae-Künstler Gentleman sorgen. Außerdem neu hinzugekommen sind The Bloody Beetroots (live), Eisbrecher, Baroness, Shinedown, Life Of Agony, Enter Shikari, Less Than Jake, The Raven Age und The Last Internationale. Den Frühshoppen bestreitet traditionell Wendi’s Böhmische Blasmusik. Die Headliner Die Toten Hosen, Avenged Sevenfold, Volbeat und Iron Maiden standen bereits ebenso fest wie zahlreiche andere Acts.

(APA/Red.)