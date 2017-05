In Handarbeit erzeugte Unikate von 15 Ausstellern erwarten die Besucher des Kunsthandwerksmarkt am Wiener Spittelberg. Eine fachkundige Jury hat die Bewerber bewertet und eine Auswahl getroffen, die ein hohes Niveau der angebotenen Arbeiten garantieren soll. Künstler und Kunsthandwerker bieten ihre Produkte selbst an und erklären bei Bedarf auch gerne die Entstehung der Waren. Die Besucher bekommen eine Vorführung des Handwerkes und sollen sich anschließend sogar selbst darin versuchen können.

Kunst + Handwerk am Spittelberg: Termine

6. und 7. Mai 2017

3. und 4. Juni 2017

1. und 2. Juli 2017

5. und 6. August 2017

2. und 3. September 2017

7. und 8. Oktober 2017

Samstag 11-20 Uhr, Sonntag 10-18 Uhr

Weitere Infos zum Kunsthandwerksmarkt am Spittelberg finden Sie hier.