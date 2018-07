Kroatien spielt um WM-Finaleinzug: Wiener Polizei bereitet sich auf Ausschreitungen vor

Die Wiener Polizei rüstet sich für das kommende WM-Spiel der Kroaten. - © APA (Sujet)

Am Mittwochabend findet in Moskau das Halbfinalspiel der Fußball-WM zwischen Kroatien und England statt. Die Ottakringer Straße in Wien wird von den kroatischen Fans vermutlich wieder zur Fanmeile erklärt. Um Szenen wie am vergangenen Samstag mit Schwerverletzten, Festnahmen und zahlreichen Anzeigen zu verhindern, plant die Polizei den Einsatz von noch mehr Beamten und Kontrollen im Vorfeld.