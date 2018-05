Kopftuchverbot in Volksschulen: 15 Prozent der Mädchen in islamisch-konfessionellen Schulen betroffen

Unterstützung erhofft er sich durch die Jüdische Gemeinde, zu der er vermehrt den Kontakt sucht.

Islamische Glaubensgemeinschaft gegen Kopftuchverbot

Nach wie vor stellt sich die IGGÖ vehement gegen das Kopftuchverbot. “Es ist sehr unverständlich, sehr bedauerlich, dass die Politik versucht, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen”, meint Olgun weiter und: “Solange so ein Verbotsgesetz nicht verabschiedet wird, sind wir immer bereit für Gespräche.” Finde man keine Lösung, “bleibt uns nichts anderes übrig als alle rechtlichen Mittel zu nützen”, was bis zum Europäischen Menschengerichtshof (EGMR) reichen könne.

Kopftuch in konfessionellen Volksschulen