Kopftuch-Sager Van der Bellens: FPÖ Niederösterreich kontert mit Video

“Wenn das so weitergeht (…) bei dieser tatsächlich um sich greifenden Islamophobie, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen, alle, als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun,” so Van der Bellen bei einer Diskussionsveranstaltung am 24. März in der Vertretung der Europäischen Kommission in Wien. Diese Aussage, die damals für keinerlei Reaktionen sorgte, wurde nun im Zuge einer ORF-“Report”-Sendung über die bisherige Amtszeit des Bundespräsidenten wieder aufgegriffen – und zog nunmehr einigen Wirbel nach sich.

FPÖ NÖ macht sich mit Video über Van der Bellen lustig

Die FPÖ Niederösterreich kam in einem nun auf YouTube geposteten Video der vermeintlichen Aufforderung zum Kopftuchtragen nach – und mokiert sich darin vorgeblich “gehorsam” über die wörtlich interpretierte “Kopftuchempfehlung”. Männer, Frauen und ein Hund posieren darin “solidarisch” mit Kopftüchern, sämtliche menschlichen Protagonisten haben dazu noch eine Zigarette im Mund, womit man wohl auf das bekannte Laster Van der Bellens verweisen will. Bemühen sich die FPÖ-Mitglieder anfangs noch, ernst zu bleiben, endet das kurze Video schließlich mit Gelächter.

“Dieser Film ist natürlich reine Satire. So wie ja auch die Forderung nach dem Kopftuch für alle vermutlich eine war…” heißt es im Erklärungstext zum FPÖ-Video. Allzu gut kam diese allerdings nicht an – in den Kommentaren war unter anderem die Rede von “Niveaustufe null”, “lächerlich” und “Parteimitglieder und Anhänger führen sich auf wie in der Volksschule”.

