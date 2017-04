Kopfschuss in Wien-Brigittenau: U-Haft über Verdächtigen verhängt

27-Jähriger nach Kopfschuss in Brigittenau verhaftet. - © APA

Das Wiener Landesgericht für Strafsachen hat am Mittwoch über jenen 27-jährigen Mann die U-Haft verhängt, der am vergangenen Sonntag in Brigittenau einen 26 Jahre alten Angestellten erschossen haben soll.