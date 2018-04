Klimaschutz: Zweite Runde der “Austrian World Summit” in der Wiener Hofburg

Arnold Schwarzenegger und seine Klimaschutzinitiative R20 laden wieder ein. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Fast 700 Gäste haben im Vorjahr beim ersten “Austrian World Summit” in der Wiener Hofburg teilgenommen. Am 15. Mai 2018 geht der Gipfel mit Arnold Schwarzenegger und seiner Klimaschutzinitiative R20 nun in die zweite Runde.