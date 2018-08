Klaus Eberhartinger wird "Zeremonienmeister" des Wiener Stadtfests

Beim diesjährigen Wiener Stadtfest am 1. September treten zahlreiche Acts und Künstler auf die Bühnen. Eine Attraktion ist Moderator und EAV-Frontmann Klaus Eberhartinger.

Das heurige Stadtfest der Wiener ÖVP hat mit Klaus Eberhartinger ein bekanntes Testimonial. Der EAV-Frontmann und Moderator fungiert als Botschafter für das Event am 1. September und wird das Finale in der Gösserhalle moderieren. “Ich werde als Zeremonienmeister durch den Abend führen”, erklärte Eberhartinger bei der Präsentation des Programms am Mittwoch.

Ab 14.00 Uhr werden das Restaurant Kent am Brunnenmarkt, das Cafe Oben auf der Hauptbücherei, das Donauzentrum, die Post am Rochusmarkt und die Gösserhalle in Favoriten bespielt. Eine eigene Stadtfest-Straßenbahn verbindet die Standorte. Um 18.00 Uhr beginnt in der Gösserhalle das Finale mit den Auftritten der Hauptacts, das von Eberhartinger moderiert wird.