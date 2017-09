Kartenverkauf für 13. Immobilienball in Wiener Hofburg startet am 4. September

Karten für den Ball der Immobilienwirtschaft am 1. Februar 2018 sind nun erhältlich. Mit Spendenkarten ab € 25,- unterstützen die Gäste ein wohltätiges Projekt mit Immobilienbezug. Tischkarten sind ab € 50,- pro Person und Stizplatz (mindestens vier Sitzplätze pro Tisch) erhältlich. Auch dieses Jahr rechnet die Immobilienwirtschaft mit bis zu 3.000 Gästen in den Sälen der Wiener Hofburg.

Der gesamte Erlös aus dem Kartenverkauf geht erneut an ein Charity-Projekt, das in einem Online-Voting gewählt wird.

Karten für den Immobilienball können auf www.immobilienball.at bestellt werden.