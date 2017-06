Karibischer Riesen-Einsiedlerkrebs lebt im Haus des Meeres in Wien

Das Haus des Meeres warnt davor, an Küstenabschnitten und Meeresboden leere Schneckenhäuser zu sammeln. Denn dies kann zu Wohnungsnot am Meeresgrund führen. Schneckenhäuser sind nämlich das zuhause für Einsiedlerkrebse. Eines der Tiere, “Kuno”, lebt im dritten Stock des Haus des Meeres. Der karibische Riesen-Einsiedlerkrebs ist kinderkopfgroß.

Wenn der Riesen-Einsiedlerkrebs eine Fresspause einlegt

Spannend wird es, wenn Kuno eine mehrtägige Fresspause einlegt – das ist nämlich ein Zeichen dafür, dass eine Häutung ins Haus steht. Einsiedlerkrebse müssen ihre starre Körperhülle alle paar Monate abstoßen und erneuern, um eine Nacht lang ein Stückchen zu wachsen. Gleichzeitig sollte ein freies, größeres Schneckenhaus bereitliegen, damit der verletzliche Hinterkörper so schnell wie möglich eine passende Hülle bekommt, informierte das Haus des Meeres in einer Aussendung am Donnerstag.

Haus des Meeres warnt: Keine leeren Schneckenhäuser sammeln

Nach der Häutung ziehen die Krebse in ihr neues Zuhause. Leere Schneckenhäuser können im Meer aber durchaus zur Mangelware werden – vor allem an Küstenabschnitten, an welchen Urlauber intensiv Schneckenhäuser sammeln. Touristen kommen oftmals überhaupt erst zu Hause drauf, dass in einem vermeintlich leeren Schneckenhaus doch ein Einsiedler war – durch den Geruch, warnte der Zoo.

(apa/red)