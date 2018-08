Juwelierraub in Wien-Penzing nach sechs Jahren geklärt: Täter in U-Haft

Bereits im Jänner 2012 verübte ein 46-Jähriger einen Juwelierraub in Wien-Penzing, die Polizei konnte den Mann nun festnehmen.

Nach mehrjährigen Ermittlungen ist des Beamten des LKA Wien gelungen, einen Juwelierraub aufzuklären. Bei dem Vorfall, der sich am 31. Jänner 2012 ereignete, hatte ein Mann ein Juweliergeschäft in der Linzer Straße in Wien-Penzing betreten, ein Opfer sofort mit Pfefferspray attackiert und im Anschluss gefesselt.

Der Italiener wurde im Frühjahr in seiner Heimat Vicenza festgenommen und am 11. Mai nach Wien überstellt, berichtete die Polizei am Dienstag. Ende August soll dem Mann der Prozess gemacht werden. Der 46-Jährige zeigte sich großteils geständig. Er befindet sich in Untersuchungshaft.