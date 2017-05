Juventus Turin gegen Real Madrid: Das Champions-League-Finale 2017 beim Public Viewing in Wien

Der italienische gegen den spanischen Meister, die Defensivkünstler um Gianluigi Buffon gegen die geballte Offensivkraft von Cristiano Ronaldo und Co. – selbst Barcelona-Maestro Andrés Iniesta musste zugeben, dass “Juventus und Real Madrid die gerechten Finalisten” dieser Champions-League-Saison sind.

Am 3. Juni, um 20:45 Uhr (live auf ORF eins, ZDF, Sky und im VIENNA.at-Liveticker), wird der deutsche Schiedsrichter Felix Brych den Ball im Millenium Stadium von Cardiff freigeben, dann unternimmt Juve einen erneuten Anlauf, die Trophäe der Königsklasse zum ersten Mal seit 1996 nach Turin zu holen. Vorjahressieger Real wiederum kämpft um eine ganz besondere Premiere: Bisher ist es noch keiner Mannschaft gelungen, den Titel in der Champions League erfolgreich zu verteidigen.

Mit Hunderten Millionen von Menschen, die jedes Jahr voller Spannung mitfiebern, ist das Endspiel des prestigeträchtigsten Klubwettbewerbs Europas eines der größten Sportevents weltweit. Auch in Wien werden an diesem Abend zahlreiche Fußballfans gefesselt auf die Bildschirme starren. Für diejenigen, die das Match in etwas stimmungsvollerer Atmosphäre mitverfolgen möchten, bietet sich der Besuch einer der zahlreichen Public-Viewing-Locations der Stadt an. VIENNA.at listet die wichtigsten davon auf!

Champions-League-Finale 2017: Die besten Public-Viewing-Plätze in Wien

Strandbar Herrmann

Herrmannpark, 1030 Wien

Stiegl-Ambulanz

Altes AKH, Alser Straße 4, 1090 Wien

Leopoldauer Alm

Wagramer Straße 205, 1210 Wien

Juventus Turin vs. Real Madrid: Das CL-Finale indoor schauen

Champions

Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien

T.G.I. Fridays

Schubertring 13, 1010 Wien

Shebeen – The International Pub

Lerchenfelder Straße 45, 1070 Wien

Polkadot Vienna

Albertgasse 12, 1080 Wien

All iN Club

Stadtbahnbögen 90-91, 1180 Wien

Chelsea

Stadtbahnbögen 29-30, 1080 Wien

Charlie P’s

Währinger Straße 3, 1090 Wien

Bierfreihof Napoleon

Kagranerplatz 33, 1220 Wien

Pointers Vienna Sportsbar

Resselgasse 5, 1040 Wien

Schikaneder

Margaretenstraße 22-24, 1040 Wien

Hawidere

Ullmannstraße 31, 1150 Wien

Kringer’s No. 2

Hütteldorferstraße 4, 1150 Wien

Four Bells Pub

Schleifmühlgasse 2, 1040 Wien

Molly Darcy’s

Teinfaltstraße 6, 1010 Wien

Johnny’s Pub

Schleifmühlgasse 11, 1040 Wien

1516 Brewing Company

Schwarzenbergstraße 2, 1010 Wien

Flanagan’s

Schwarzenbergstraße 1-3, 1010 Wien

