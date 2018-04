Junger Bauarbeiter wurde auf Wiener Großbaustelle von Trägerteil begraben: Verletzt

Der Verletzte wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. - © APA (Sujet)

Ein etwa 20-jähriger Bauarbeiter ist Samstagmittag auf einer Großbaustelle in Wien-Donaustadt von einem schweren Trägerteil getroffen worden. Der junge Mann erlitt nach Angaben der Berufsrettung Wien Verletzungen an der Wirbelsäule und musste erst von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde per Notarzthubschrauber in ein Unfallkrankenhaus gebracht.