Ivy’s Pho House bringt vietnamesische Küche auf die Wiener MaHü

Ivana Gebel und Martin Ho präsentieren den Wienern ihren neuen kulinarischen Geniestreich im neuen Jahr: IVY’s PHO HOUSE. Inspiriert von den Straßenküchen Hanois und nach dem Originalrezept von Martin Hos Mutter möchten der Unternehmer und seine Lebensgefährtin alle Suppentiger mit authentischer vietnamesischer Küche begeistern.

Ivy’s Pho House auf der Mariahilfer Straße

In dem kleinen Lokal, ehemals Yoshi’s Café, in der Mariahilfer Straße 103 im sechsten Bezirk, werden würzige Pho Suppen wie aus dem Norden Vietnams mit Rind, Huhn oder beidem gemischt sowie Dim Sum in verschiedenen Variationen, vietnamesische Fischsuppe, Frühlings- und Sommerrollen sowie wechselnde saisonale Specials wie Pho mit schwarzen Reisnudeln und einem Schuss Hennessy X.O. serviert.

„Beste Zutaten und die unverwechselbare Authentizität der vietnamesischen Street Kitchen sind das Geheimrezept, um Wien mit einem neuen Konzept zu überraschen“, sagt Gebel, die sich in mehrwöchigen Vietnam-Aufenthalten intensiv mit der lokalen Küche und den regionalen Besonderheiten auseinandergesetzt hat.

„IVY’s PHO HOUSE ist ein Projekt, dass mir persönlich besonders am Herzen liegt, da ich nun endlich ein Stück meiner Wurzeln nach Österreich bringen und meinen Gästen direkt in die Suppenschale legen kann“, so Martin Ho.

Hanoi Street Food nun auch in Wien

Die würzige Brühe wird im DOTS im Brunnerhof von einer vietnamesischen Köchin zubereitet, die handgemachten Reisnudeln werden täglich fgeliefert und die Dim Sum kommen frisch aus der DOTS-Küche von Walter Piller. Dazu werden hausgemachte Tees kalt und warm aufgetischt sowie Champagner und unterschiedliche Biersorten aus Hanoi. Die Phos mit Rind oder Huhn sind um 8,90 Euro, gemischt sowie die Fischsuppe um 9,90 Euro erhältlich, Frühlings- und Sommerrollen ab 4,90 Euro und Dim Sum ab 5,50 Euro. Geöffnet ist von Montag bis Sonntag von 11.30 bis 22.00 Uhr.