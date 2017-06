Indoor-Flohmarkt in der Schallergasse am 11. Juni

Am Sonntag, den 11. Juni findet ein “Flohmarkt für Alles” in der Schallergasse 24 in Meidling statt. Von 10.00 bis 15.00 bieten die privaten Standler auf 500 Quadratmetern ihre Waren an – und das barrierefrei. Von Kleidung, Taschen, Geschirr, CDs, DVDs, Accessoires, Schnickschnack, Kinderspielzeug, Antiquitäten und Raritäten ist für jeden Schnäppchenjäger das Passende dabei.

Erreichbarkeit:

Bus: 59A – Station: Wolfganggasse/Steinbauergasse

Strassenbahn: 6 und 18 – Station: Margaretengürtel/Arbeitergasse

Strassenbahn: 62 – Station Siebertgasse

Bus: 12A – Station: Steinhagegasse

Bus: 63A – Station: Hans Mandl Berufsschule

Badener Bahn – Station: Eichenstrasse

>> Der Flohmarkt findet indoor und daher bei jedem Wetter statt. Mehr Infos dazu hier.