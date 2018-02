Hund nach Giftköder-Attacke in Wien-Floridsdorf verstorben

Schon wieder wurden die “Tierfreunde Österreich” über zwei Giftköder-Attacken in Wien und Niederösterreich informiert.

Giftköder-Attacken steigen an: Hund in Wien verstorben

In Wien hat ein Hund auf der Donauinsel – vermutlich im Bereich unterhalb der Praterbrücke – einen unbekannten Giftköder aufgenommen und ist daran verstorben. In Niederösterreich wurden im Bezirk Gänserndorf (im Bereich Silberwald) verdächtige Fleischstücke gefunden, die in Wurst eingewickelt waren.

Die Anzahl der Vergiftungsattacken auf Hunde hat in den letzten Monaten österreichweit stark zugenommen. Österreichs Club für Haustierhalter appelliert daher an alle Hundehalter, beim Spaziergang achtsam zu sein.

Was oft vergessen wird: Die Giftköder können auch für Kinder schnell zum Verhängnis werden, vor allem wenn diese in stark frequentierten Parks oder auf Spielplätzen ausgelegt werden. Auch Eltern sollten sich daher stets über aktuelle Giftköder-Warnungen auf dem Laufenden halten, so die “Tierfreunde Österreich” in einer Aussendung.

Kostenloser WhatsApp-Dienst kann Tierleben retten

Um die Vierbeiner bestmöglich vor Giftköder-Attacken zu schützen, haben die “Tierfreunde Österreich” in Kooperation mit giftwarnung.info einen innovativen Giftköder-Alarm entwickelt. Der kostenlose WhatsApp-Service setzt Hundehalter stets über aktuelle Giftköderfunde in Kenntnis, Warnungen kommen schnellstmöglich und ohne Umwege direkt aufs Smartphone. Alle Infos dazu hier.