Hitzetod: Besonders Ältere und Arme in Wien betroffen

Die Hitze fordert seine Tribute. 586 Hitzetote wurden im letzten Jahr in Österreich gezählt. Betroffen sind vor allem Großstädte wie Wien, die sich besonders aufheizen.

Zwischen 2003 und 2012 wurden in Österreich durchschnittlich 240 Hitzetote gezählt, für letztes Jahr weist die Agentur für Gesundheit (Ages) 586 Hitzetote aus. Auch in diesem Jahr wird es vor allem in den Großstädten wie Wien wieder zu einigen Hitzetoten kommen. Besonders gefährdet sind dabei ältere und pflegebedürftige Personen – und ganz speziell jene mit geringem Einkommen.