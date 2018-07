Heute LIVE: Steffen Hofmann & Friends gegen Rapid Wien - Live-Stream & TV-Übertragung

Heute Abend findet das Abschiedsspiel von Steffen Hofmann und seinen Friends gegen Rapid Wien statt. Hier sehen Sie, wo Sie das Match live im TV und im Live-Stream sehen können.

Viele ehemalige Rapid-Weggefährten geben sich ein Stelldichein, bekanntester Name ist der 37-jährige Owen Hargreaves, der in seiner Karriere auf Stationen bei Bayern München, Manchester United und Manchester City verweisen kann. “Es wird sicher nicht leicht für die Kampfmannschaft gegen uns zu bestehen”, witzelte Hofmann. Rund um die Partie ist für ein Rahmenprogramm gesorgt, in dem auch Hofmanns Töchter einen Gesangsauftritt haben werden.

Abschiedsspiel von Steffen Hofmann live im TV

Das heutige Abschiedsspiel von Steffen Hofmann vs. Rapid Wien wird ab 19.15 Uhr live vom ORF Sport+ übertragen. Um 19.30 Uhr wird das Match im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf angepfiffen. Der ORF wird das Match auch via Live-Stream in der TVthek übertragen.