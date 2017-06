Hernals: Mann stößt schwangere Lebensgefährtin aus dem 2. Stock und flüchtet

Der Mann flüchtete, nachdem er seine Verlobte aus dem Fenster stieß. - © bilderbox.com (Sujet)

Am Sonntagabend geriet eine 17-Jährige in Wien-Hernals mit ihrem Verlobten in Streit. Als sie die Wohnung verlassen wollte, folgte ihr der Mann und stieß die Schwangere aus dem offen stehenden Gangfenster im zweiten Stock.