Heißluftballon-WM im Waldviertel feierlich eröffnet: Die schönsten Bilder

Am Samstag wurde die 23. Heißluftballon-WM in Groß Siegharts im Waldviertel offiziell eröffnet. Zahlreiche Besucher waren beim Auftakt samt Air Shows und Flaggenparade mit dabei. Wir haben die schönsten Bilder der Feierlichkeiten.

In Groß Siegharts, einer kleinen Gemeinde im Waldviertel, wurden am Samstag, dem 18. August 2018, die 23. Weltmeisterschaften im Ballonfahren offiziell eröffnet.

Ab Sonntag entscheidet nun das Who is Who der Heißluftballon-Fahrer aus 35 Nationen in 13 unterschiedlichen Bewerben, wer künftig den Titel des Weltmeisters führen darf, darunter auch der regierende Weltmeister aus den USA, Rhett Heartsill, und Nicola Scaife, die regierende Weltmeisterin aus Australien.