Heißluftballon-WM im Waldviertel: Alles zum Programm und den Wettbewerben

Hunderte Ballons werden bei der WM über das Waldviertel schweben. - © Andreas Biedermann

Ein Sportereignis der besonderen Art findet in diesem Jahr in einer kleinen Gemeinde im Waldviertel statt: Die 23. Weltmeisterschaften im Ballonfahren stehen vor der Tür. Vom 18. bis 25. August rittern dabei die besten Ballonfahrer-Teams aus 35 Nationen in diversen Wettfahrten um den begehrten Weltmeistertitel. VIENNA.at hält die schönsten Eindrücke des Großevents vor Ort fest.