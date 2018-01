Größte Fressnapf-Filiale Österreichs eröffnete neu in Wien-Floridsdorf

In der Brünner Straße 73a öffnete am Donnerstag, den 25. Jänner 2018, die größte Fressnapf-Filiale Österreichs ihre Türen. Der neue Markt besticht mit einem modernen Future Store Konzept und bietet seinen Kunden ein barrierefreies Einkaufserlebnis in allen Bereichen.

“Um unseren Kunden ein noch einzigartigeres Einkaufserlebnis bieten zu können, haben wir unser Future Store-Konzept weiterentwickelt, denn eine optimale Ausstattung der Märkte hat für uns oberste Priorität”, berichtet Fressnapf-Geschäftsführer Hermann Aigner. Das elfköpfige Team rund um Filialleiter Bernhard Hörtnagl freut sich schon darauf, sein Wissen rund ums Thema “Haustier” mit den Kunden zu teilen. “Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung unsere Mitarbeitenden die Kunden kompetent beraten”, so Aigner.

Österreichs größte Fressnapf-Filiale wurde in Wien eröffnet

Ein Aquaristikbereich, breitgefächerte Produktvielfalt, ein modernes Filialdesign und großzügige Verkaufsflächen sorgen in der neuen Fressnapf-Filiale in Wien-Floridsdorf für ein tierisches und abwechslungsreiches Einkaufserlebnis. Auf rund 1.500 Quadratmetern finden die Kunden ein breites Sortiment für Hunde, Katzen, Nager, Vögel und Fische. Auch bietet der Markt mit seiner Aquaristik-Anlage die Möglichkeit, gut beraten Zierfische zu kaufen.

Im Rahmen der Neueröffnung übergab die Filiale eine Futterspende für den Verein “Pfotenmarkt auf Rädern – Tiertafel für Haustiere”. Auch künftig werden bei der Initiative “Fressnapf hilft!” in der neuen Filiale Futterspenden für den Verein gesammelt. Der Verein unterstützt Haustierbesitzer, die in eine finanzielle Notlage geraten sind. Zum Start der Zusammenarbeit überreichte die Gebietsleitung Janine Pichler und Filialleiter Bernhard Hörtnagl im Namen von Fressnapf Österreich eine Futterspende in Höhe von 500,- Euro an Obfrau Sonja Moldaschl vom Verein “Pfotenmarkt auf Rädern”.

>> Vom 25. bis 27. Jänner dürfen sich die Kunden der neueröffneten Filiale über eine Minus-25-Prozent-Aktion auf alle Fressnapf-Produkte freuen (ausgenommen Aktionen und Lebendtiere)