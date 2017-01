Gratis Parken bei der Krieau: Die Parkmöglichkeiten im Überblick

Die Krieau liegt im Herzen von Wien und gelangte vor allem durch die dort gelegene Trabrennbahn zu regionaler Bedeutung. Sie ist außerdem ein Teil des Praters und grenzt an das Wiener Messegelände. Durch die Verlängerung der U-Bahnlinie U2 wurde die Krieau noch besser an den öffentlichen Verkehr angeschlossen, in direkter Nähe stehen aber auch einige Parkmöglichkeiten zur Verfügung, bei denen gratis bzw. günstig geparkt werden kann.

Gratis Parken bei der Wiener Krieau

Marina Wien:

Adresse: 1020 Wien, Handelskai 343

Öffnungszeiten: Mo bis So 00.00-24.00 Uhr

die ersten drei Stunden sind kostenlos

jede weitere angefangene Stunde € 2,00

Campus WU:

Adresse: 1020 Wien, Trabrennstraße 5

Öffnungszeiten: Mo bis So 00.00-24.00 Uhr

die erste Stunde ist kostenlos

jede weitere angefangene Stunde € 2,20

Prater Hauptallee:

Weitere Graits-Parkplätze in der Nähe der Krieau finden Sie zwischen dem Ernst Happel Stadion und der Prater Hauptallee, dort befindet sich ein großer Freiluft-Parkplatz.

Parkgarage Stadion Center:

Auch beim Stadion Center, das in unmittelbarer Nähe zur Krieau liegt, kann gratis geparkt werden. Parken Sie in der Parkgarage des Stadion Center drei Stunden gratis, jede weitere Stunde kostet € 2,00. Zufahrt zur Parkgarage über Marathonweg 7, 1020 Wien. Die Wiener Krieau ist von dort aus mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (U2) nur eine U-Bahnstation entfernt und somit auch zu Fuß in kurzer Zeit erreichbar.

Bei Fußballspielen wird im Parkhaus des Stadioncenters im Normalfall ein Pauschalpreis von € 5,00 für das Parken verrechnet.

Weitere günstige Parkmöglichkeiten in Krieau-Nähe

Donaumarina:

Adresse: 1020 Wien, Wehlistraße 350

Öffnungszeiten: Mo bis So 00.00-24.00 Uhr

bis 30 Minuten: € 1,00, eine Stunde € 3,50

pro weiterer angefangener Stunde € 3,50

Wie beim Stadion Center wird auch hier bei Veranstaltungen in der Wiener Krieau eine Pauschale für das Parken von € 5,00 verrechnet.

Tiefgarage Campus Prater:

Adresse: 1020 Wien, Welthandelsplatz 2

Öffnungszeiten: Mo bis So 00.00-24.00 Uhr

Montag-Freitag (06.00-17.00 Uhr) 1. Stunde € 2,00; jede weitere Stunde € 2,00; 11.-24. Stunde gratis

Montag-Freitag (17.00-06.00 Uhr) und Samstag, Sonntag, Feiertag (00.00-24.00 Uhr) 1. Stunde € 2,00; jede weitere angefangene Stunde € 2,00

Parkplatz Prater Waldsteingartenstrasse:

Öffnungszeiten: Mo bis So 00.00-24.00 Uhr

die erste Stunde € 2,00

jede weitere Stunde € 2,00

ab der 3. Stunde – jede weitere Std. € 1,50

Stuwer-Garage

Adresse: 1020 Wien, Stuwerstrasse 41

Öffnungszeiten: Mo bis So 00.00 – 24.00 Uhr

Preis 1. Stunde € 2,20

auch Dauerparken möglich

Von den Parkmöglichkeiten bei der Messe Wien gelangen Sie sowohl zu Fuß als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (U2) schnell zur Wiener Krieau:

Messe Wien – Parkhaus D:

Adresse: 1020 Wien, Trabrennstraße 5

Öffnungszeiten: Mo bis So 00.00-24.00 Uhr

die erste Stunde € 3,00

jede weitere 30 Minuten € 1,50

Parkplatz A (beim Eingang A):

Adresse: 1020 Wien, Messestraße

Öffnungszeiten: Mo bis So 00.00-24.00 Uhr

die erste Stunde € 3,00

jede weiteren 30 min. € 1,50

