Gratis-Filme im Bett: Schlummerkino von Casper lädt ins 25hours Hotel in Wien

Schon wieder ein schmerzender Nacken vom Kinosessel? Unbequemes Rumrutschen beim Filme schauen war gestern. Mit dem Schlummerkino von Casper und dem 25hours Hotel siehst du Blockbuster nun so, wie es für dich am bequemsten ist: im Bett.

Gemütlicher Kinoabend im Bett: Gratis Filme schauen

Das Schlafunternehmen Casper und das 25hours Hotel beim MuseumsQuartier in Wien laden am 25. und 26. Mai zu einem besonderen Kinoabend ein – Filmvorführungen in entspannter Atmosphäre auf der gemütlichen Casper Matratze mit kleinen Betthupferl, Schlummertrunk und Knabbereien. Gezeigt werden die Blockbuster „Wasser für die Elefanten“ und „Alice im Wunderland”.

Und das Beste: das Ganze ist kostenlos. Lediglich für Getränke und Snacks musst du selbst aufkommen – ansonsten kannst du dich einfach hinlegen und es dir gemütlich machen. Aber Achtung, die Plätze sind begrenzt! Hier geht es zur Reservierung.

Casper und die 25hours Hotels laden zum Schlummerkino

Casper macht es sich seit Gründung in 2014 zur Aufgabe, Schlafmützen und allen, die es werden wollen, das perfekte Schlummererlebnis zu bieten: angefangen bei der patentierten Matratze aus Latex, Memory- und strapazierfähigen Schaumlagen, die sich bequem online bestellen und hundert Tage testen lässt, bis hin zu zusätzlichen Services wie dem Schlafmobil, das derzeit durch Europa tourt und an verschiedenen öffentlichen Plätzen zum Nickerchen einlädt.

Mit der Eventreihe Schlummerkino bietet Casper zusammen mit den 25hours Hotels in ausgewählten Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im Frühjahr und Sommer 2017 entspannte Filmabende, bei denen man das Bett am liebsten hinterher gar nicht mehr verlassen will.

Schlummerkino von Casper

Donnerstag, 25. Mai

Freitag, 26. Mai 2017

Einlass: 19 Uhr | Filmstart: 20 Uhr

25hours Hotel beim MuseumsQuartier

1-3 Lerchenfelder Straße, 1070 Wien

