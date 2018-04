Gratis Eintritt in die Therme Wien zum 1. Wiener Bademanteltag

Einen Bademantel zu tragen, hat etwas entspannendes. Man verbindet das Gefühl mit Gemütlichkeit, Wohlbefinden, Entspannung und Freizeit. Um dieses Gefühl zu feiern, ruft die Therme Wien einen Feiertag dazu aus. Den 1. Wiener Bademanteltag. Das Motto dazu lautet: “Life is better in a Bademantel”.

Gratis die Therme Wien besuchen

Allen Besuchern, die ab 16 Uhr im Bademantel erscheinen, wird der Thermeneintritt geschenkt. Geschäftsführer Dr. Edmund Friedl: „Der Bademanteltag soll uns daran erinnern, sich immer wieder etwas Gutes zu tun und regelmäßige Auszeiten vom Alltag zu genießen. Als Gesundheits- und Freizeitdestination freuen wir uns Initiator des 1. Wiener Bademanteltags zu sein und sind auf die unterschiedlichen und farbenfrohen Bademantel-Modelle der Teilnehmer gespannt.“

Teilnahme am 1. Wiener Bademanteltag

Diese Aktion findet nur am 2. Mai ab 16 Uhr (Thermenschluss um 22 Uhr, Badeschluss 21:40 Uhr) statt. Der Thermeneintritt ist nur dann kostenfrei, wenn die Teilnehmer beim Eintreffen in die Therme Wien und beim Check-in an der Kassa einen Bademantel tragen. Die Teilnehmer erhalten einen Voucher. Es kann pro Person nur ein Voucher ausgegeben werden. Zusätzliche Kosten (Restaurant, Sauna, etc….) sind beim Check-out zu bezahlen. Sollte die maximale Besucherzahl von 2.200 erreicht werden, kann es zu Wartezeiten kommen. Ein Eintritt kann somit nicht garantiert werden.

Weitere Infos unter www.thermewien.at/bademanteltag.

(Red)