Goldie Hawn ist Richard Lugners Opernball-Stargast 2017

Richard Lugner musste in den vergangenen Wochen einige Rückschläge hinnehmen und auch gesundheitlich ist der Baumeister angeschlagen. Im November 2016 wurde bekannt, dass der 84-Jährige an Prostatakrebs erkrankte und sich seitdem in Behandlung befindet. Am 30. November 2016 wurde außerdem die Ehe mit Cathy Lugner geschieden. Dennoch lässt sich Richard Lugner den heurigen Opernball nicht verderben, denn auch 2017 wird er einen Opernball-Stargast in seine Loge einladen.

Goldie Hawn begleitet Richard Lugner zum Opernball 2017

Wie der Baumeister am Mittwochvormittag in einer Pressekonferenz bekanntgab, wird Goldie Hawn in der Lugner-Loge Platz nehmen. Die 71-jährige Schauspielerin Goldie Hawn wird Richard Lugner zum Opernball 2017 begleiten. Für den Film “Die Kaktusblüte” gewann sie den Oscar und wurde auch mit einem Golden Globe ausgezeichnet. Ihr Ehemann Kurt Russell wird dem Ball nicht beiwohnen, wie es bei der Pressekonferenz hieß, da er sich einer Operation unterziehen müsse.

Goldie Hawn würde in Begleitung einer Dame in Wien erscheinen – wer das sein würde, ist momentan noch nicht bekannt.

“Sie wird bestimmt pflegeleicht sein”

Lugner selbst zeigte sich erfreut über die diesjährige Wahl – die er übrigens gemeinsam mit seiner Tochter Jacqueline gefällt hatte. “Meine Tochter leitet das Kino, sie kennt sich bei Filmen viel besser aus als ich. Wenn sie sagt, die ist gut, dann nehmen wir sie.”Stolz hielt er bei der Pressekonferenz das Bild von Goldie Hawn in die Höhe. “Das ist ein aktuelles Foto. Die Frau ist 71 Jahre alt – da können sich viele eine Scheibe abschneiden!”



Dass Goldie Hawn den Baumeister mit vielen Allüren auf Trab halten wird, glaubt er nicht. Sonderwünsche für ihren Aufenthalt in Wien habe die Aktrice bislang noch nicht geäußert, man sei noch in Verhandlungen. “Ich glaube aber, dass sie recht pflegeleicht sein wird. Alle, die es zu etwas gebracht haben, sind keine Zicken,” zeigte sich Lugner überzeugt – und kam nicht umhin, noch einmal an seinen All-time-Lieblingsgast zurückzudenken: “Die Sophia Loren war auch keine Zicke – sie hat es zu etwas gebracht, war pflegeleicht und trotzdem schön!”

Wer nimmt in Lugners Loge Platz?

Übrigens: Lugners Ex-Frau Cathy wird ebenfals am diesjährigen Ball der Bälle zugegen sein, allerdings als Gast in der Loge von Künstlermanager und Ex-Schwiegersohn Helmut Werner, gemeinsam mit Dschungel-Model Gina-Lisa Lohfink.

Lugner selbst steht vor einem Dilemma: Er habe nur neun Karten für den Ball bekommen, brauche aber zwölf. “Die Opernball-Prinzessin wird in meiner Loge sein, die Familie Worseg und die Familie Festenburg. Und eine noch unbekannte Dame. Aber es sind ja noch 23 Tage – bis dahin werde ich wohl eine finden, die mit mir auf den Ball geht.”