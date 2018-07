Gleisarbeiten in Wien: Staus auf Ring, Unterer Donaustraße und Praterstraße befürchtet

Vom 23. Juli bis Ende August finden im Innenstadt Gleisbauarbeiten am Franz-Josefs-Kai, dem Wiener Ring, der Unteren Donaustraße und auf der Praterstraße statt. Der ÖAMTC befürchtet erhebliche Staus.

Gleisbauarbeiten: Ring, Untere Donaustraße und Praterstraße betroffen

So werden in den ersten zwei Wochen tagsüber auf dem Ring zwischen Urania und Stadtpark eine Fahrspur (in der Nacht ab 22:00 Uhr zwei), auf dem Franz-Josefs-Kai vor dem Julius-Raab-Platz und auf der Aspernbrücke ebenfalls jeweils ein Fahrstreifen für den Autoverkehr gesperrt. In weiterer Folge werden bis 16. August zwei Fahrstreifen auf dem Ring im genannten Abschnitt nicht befahrbar sein.