Gerettet: 100 Schildkröten aus Kroatien landen beim Wiener Tierschutzverein

Die Tiere dürften teils aus einer illegalen Zucht stammen und teils in der Wildnis gefangen worden sein. Sie sollten aus einem Drittland nach Kroatien geschmuggelt werden und waren vermutlich für den Verkauf gedacht. Überdies haben einige Tiere den Transport aufgrund von Wassermangel, Hunger und schrecklichen Transportbedingungen nicht überlebt.

WTV sprang ein, um Schildkröten zu helfen

Die kroatischen Behörden nahmen sich umgehend der Tiere an und versorgten sie so gut es ging. Da es in Kroatien selbst nur zwei Einrichtungen gibt, die Reptilien halten dürfen und die große Anzahl nicht zu bewältigen gewesen wäre, suchte das kroatische Ministerium für Umwelt und Energie auch Hilfe auf internationalem Parkett. Da der Wiener Tierschutzverein in der TWIX Datenbank der EU als Organisation eingetragen ist, die Reptilien aufnimmt, wurde auch dieser um Unterstützung gebeten. “Tierschutz darf keine Grenzen kennen. Daher haben wir uns gerne bereit erklärt, 100 dieser Tiere zu übernehmen”, sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic.

100 Schildkröten kamen aus Kroatien zum WTV

Nach zahlreichen E-Mails, Gesprächen, Überprüfungen und Genehmigungen war es nun so weit: Die 100 Schildkröten übersiedelten vor kurzem in den WTV. Es handelt sich um 50 griechische Landschildkörten (Testudo hermanni) und 50 Breitrandschildkröten (Testudo marginata), davon je 30 Weibchen und 20 Männchen. Sie wurden noch in Kroatien tierärztlich untersucht und behandelt, von Experten klassifiziert und aufgepäppelt. Auch bei ihrer Ankunft im WTV wurden die Tiere noch einmal tierärztlich in Augenschein genommen und sind glücklicherweise mittlerweile in einem sehr guten Zustand. Die adulten Panzertiere sind im ehemaligen Straußengehege des WTV untergebracht, wo ihnen Innen- und Außenbereiche zur Verfügung stehen. Die jüngeren Exemplare werden im WTV-Kleintierhaus betreut.

Die Schildkröten können nach Ablauf sämtlicher gesetzlicher Fristen und Quarantänevorschriften an kundige Schildkrötenliebhaber vergeben werden. Der Wiener Tierschutzverein bittet allerdings um Verständnis, dass aktuell noch keine Angaben zum genauen Vergabezeitpunkt der Tiere gemacht werden können. Auch Reservierungen sind nicht möglich.