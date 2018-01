Geburtstagsparty mit viel Obst in Schönbrunn: Brillenbär Juan wird 25

Brillenbär Juan im Wiener Tiergarten Schönbrunn wird am Freitag 25 Jahre alt. “Gefeiert” wurde bereits am Donnerstag, für Juan gab es als Überraschung geschnitzte Melonen Körbe gefüllt mit Obst und mit Ananas in Eulenform. Auch Weibchen Blacky “feierte” mit.

Brillenbär-Geburtstagsparty mit viel Obst im Tiergarten Schönbrunn

“Sie haben das süße Obst sehr genossen”, berichtete Tierpflegerin Michaela Hofmann am Donnerstag in einer Aussendung. “Juan hat sich die Ananas bis zum Schluss aufgehoben. Die liebt er”, sagte Hofmann. Sonst bekommen die Brillenbären vor allem Gemüse und nicht so süßes Obst. An zwei Tagen in der Woche steht nur Gemüse wie Gurken und Karotten auf dem Programm – der Figur wegen.

Juan wurde am 26. Jänner 1993 im Tierpark Berlin geboren und übersiedelte im Dezember desselben Jahres nach Schönbrunn. Michaela Hofmann betreut ihn fast von Anfang an, als er noch ein “Jungspund” war. “Es ist schön, wenn man mit den Tieren gemeinsam alt werden kann. Man kennt ihre Flausen und Neigungen. Juan ist gegenüber den Weibchen Blacky und Sumaco ein sehr ruhiger Artgenosse. Vom Charakter her ist er einfach spitze”, sagte die Tierpflegerin. Im Freiland werden Brillenbären zwischen 20 und 30 Jahre alt, im Zoo durchaus älter. Juan geht es seinem Alter entsprechend sehr gut.

(Video: Tiergarten Schönbrunn)

(APA/Red)