Gastherme defekt: Familie in Wien-Döbling atmete Kohlenmonoxid ein

Da die Gastherme der Familie defekt war und CO-Gas ausströmte, musste die Wiener Feuerwehr ausrücken. - © bilderbox.com (Sujet)

Eine Familie hat in Wien-Döbling gefährliches Kohlenmonoxid (CO) eingeatmet. Eine defekte Gastherme war der Grund dafür. Als ein Familienmitglied duschen ging, klagten alle plötzlich über Übelkeit und Kopfschmerzen, weshalb sie die Wiener Berufsrettung alarmierten. Das CO-Gerät der Einsatzkräfte schlug an, berichtete Sprecher Andreas Huber.