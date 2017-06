Fünfköpfige Familie erlitt CO-Vergiftung in Wohnung in der Brigittenau

Die Berufsrettung wurde am Montag, den 26. Juni 2017 gegen 22.15 Uhr zu einem Notfall in die Treustraße nach Brigittenau gerufen. Als die Sanitäter der Berufsrettung am Notfallort ankamen, schlug ihr CO-Melder, der sich auf dem Rettungsrucksack befindet, Alarm.

Brigittenau: Familie erlitt Kohlenmonoxid-Vergiftung

Das Team reagierte sofort, überprüfte die Umgebung auf weitere Gefahren und holten die fünfköpfige Familie so schnell wie möglich aus der Wohnung. Die Mutter (34), der Vater (37) und die drei Söhne (8, 12 und 15) klagten über Übelkeit und Schwindel. Die Familie wurden im Katastrophen-Zug mit Sauerstoff versorgt und anschließend von mehreren Teams der Berufsrettung Wien zur weiteren Überwachung in Spitäler gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Wien belüftete die Wohnung und kontrollierte den Nachbarbereich mittels CO-Messgeräten.