Frau badete oben ohne und wurde bedroht: Täter ausgeforscht

Die Männer sollen die oben ohne badende Frau bedroht haben. - © pixabay.com (Symbolbild)

Am 15. Juni drohten Männer an einem See in Kaltenleutgeben einer oben ohne badende Frau mit Vergewaltigung. Nachdem die Fahndungsfotos veröffentlicht wurden, konnte die Polizei die Täter ausforschen.