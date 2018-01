FPÖ-Landbauer weist Vorwürfe wegen Liederbuch zurück: “Ich hab niemals verwerfliche Lieder gesungen”

Neuerlich betonte der FPÖ-Politiker, dass er erst elf Jahre alt und noch nicht Mitglied der Burschenschaft gewesen sei, als diese 1997 ein Liederbuch mit der an den Holocaust anspielenden Textzeile “Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million” herausgegeben hatte.

“In meiner Anwesenheit sind solche Lieder nie vorgekommen. Ich hab niemals verwerfliche Lieder gesungen”, sagte Landbauer im ORF-Radio. Es sei nie darüber gesprochen worden, und er hätte das auch nicht toleriert. Landbauer wies auch Kritik an seiner Unterstützung für den als rechtsextrem eingestuften Verein der “Jungen Patrioten” sowie seine Kontakte zur einschlägigen Zeitschrift “Aula” zurück.

Der “Falter” oder das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands seien für ihn im übrigen “nicht der Maßstab”, was man singen und sagen darf oder was rechtsextrem ist, so Landbauer. In der “Aula” sehe er keinen Antisemitismus. “Ich lass mir nicht von einer linken Meinungsdiktatur vorgeben, was denn böse und was denn gut sei.” Und: “Ich werde mir auch nicht nehmen lassen, O Tannenbaum oder Stille Nacht zu singen.”

Er lehne Antisemitismus und Rassismus jedenfalls ab. “Ich habe gestern als erster gefordert, dass die Sache aufgeklärt wird, auch vor Gericht.” Er sei damit völlig auf einer Linie mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Den Versuch, mit widerlichen Verbrechen in den Wahlkampf zur Landtagswahl in Niederösterreich einzugreifen, lehne er schärfstens ab. “Die linke Seite versucht, diese Sache mir umzuhängen.” Seine Mitgliedschaft in der Germania habe er zurückgelegt. Werde die Angelegenheit nicht geklärt oder gebe es keine Bereitschaft zur Aufklärung der Verantwortung und zur Säuberung der Texte aber auch personell, “dann ist für mich ein Weg zurück nicht mehr denkbar”.

NS-Lied: Staatsanwaltschaft ermittelt

In der Causa Liederbuch der Burschenschaft Germania hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt von Amtswegen ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz eingeleitet. Das bestätigte ein Sprecher auf APA-Anfrage.