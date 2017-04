Fitness-Center im Freien: Mit den Wiener Motorikparks Spaß an Bewegung erleben

Bewegung an der frischen Luft tut immer gut: “Die beiden Motorikparks der Stadt Wien – einer neben dem TierQuarTier in der Donaustadt, der andere im Helmut-Zilk-Park neben dem Hauptbahnhof – sind der ideale Ort dafür. Geboten werden unterschiedliche Geräte und Bewegungsmöglichkeiten für jede Altersgruppe, spielerisches und kostenloses Training für Koordination, Fitness und Geschicklichkeit”, lädt Umweltstadträtin Ulli Sima in die “Fitness-Center im Freien”.

Auspowern beim Motorikpark beim TierQuarTier Wien

Der 2,5 Hektar große Motorikpark in der Donaustadt grenzt direkt an das TierQuarTier Wien. Er verfügt über mehr als 100 völlig neuartige und teils speziell für die Stadt konzipierte Geräte, die sich in 23 unterschiedlichste Gerätestationen mit verschiedensten Übungselementen aufgliedern. Dazu gibt es einen 700 Meter Laufparkcours und einen Wasserspielplatz für die Kleinen.

Vom Balanceakt über frei schwingende Hindernisse, eine zehn Meter lange Stehseilschaukel, einer Orientierungskletterwand und einer Balancierwerkstatt bis hin zu den Wind- und Kitesurfsimulatoren hat der Motorikpark alles zu bieten, das die Herzen von Bewegungsfreudigen höher schlagen lässt. Außerdem gibt es ein Netzkletter-Paradies, einen Parallelslalom zum Laufen, eine 110 Meter lange Hürdenstrecke, einen Kraftpavillon mit Fitnessgeräten und eine ausgedehnte Trampolinstrecke. Zur Erfrischung nach der sportlichen Betätigung bietet die “Jausenstation” Snacks, Getränke und Eis.

Zweiter Motorikpark im Helmut-Zilk-Park

Auf Grund des großen Erfolgs des Motorikparks in der Donaustadt wurde vergangenen Sommer als Highlight im neuen Helmut-Zilk-Park im Sonnwendviertel in Favoriten ein zweiter Motorikpark errichtet. Das rund 1.400 Quadratmeter große Bewegungsparadies lädt zum spielerischen Trainieren an mehr als zehn Stationen.

Das vielfältige Angebot erstreckt sich von Ausdauer- und Kraftübungsstationen, bis zu Hindernissen die Gleichgewicht und Geschick der Parkbesucher fordern und fördern. Die Geräte des Motorikparks garantieren eine abwechslungsreiche Trainingseinheit mit viel Spaß und sind für nahezu alle Altersgruppen und Fitnesslevels geeignet. Zur Erfrischung steht das Cafe Mann im Helmut-Zilk-Park zur Verfügung.

>> Alle Infos zu den Öffnungszeiten und zur Anfahrt auf www.motorikpark-wien.at