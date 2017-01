Ferienmesse Wien und Vienna Autoshow: Drohende Staus und Straßensperren

Staus drohen auf dem Weg zum Messezentrum Wien - © APA (Sujet)

Zwei Messen in Wien werden Autofahrer von Donnerstag bis Sonntag einiges an Nerven kosten. Der ÖAMTC warnte in einer Aussendung vor starkem Zustrom zum Messezentrum Wien im Prater während der Ferienmesse Wien und der Vienna Autoshow 2017.